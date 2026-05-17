私はツグミ。夫トシハルとのあいだには子どもが2人（ハルヒ中2、ダイゴ小5）いて、フリーランスとして働いています。私はトシハルにきっぱりと「これ以上、義両親に不必要な援助はできない」と訴えました。それでも食い下がろうとするトシハルに離婚を示唆。トシハルは青ざめて動揺しはじめました。そしてこのままでは自分が孤立すると悟ったのか、ついに話し合いをすることに応じてくれたのです。もちろん話し合いの場には私も同