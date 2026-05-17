子どもの可能性や、やりたいことを見つけて伸ばしてあげたいという思いから始まる習い事。そのなかでも水泳や体操、サッカーや野球などのクラブやスポ少に通わせている親もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには、子どもの運動能力に関するこんな投稿がありました。『運動神経が悪いとか体格のせいにしている親がいるけど、正直言って努力次第でかなり差は縮まる。差が出るのは、親の関わり方の差だけ！甘い言い訳