がん治療の高額な新薬が生存率を劇的に改善するいっぽうで、お金がないために検査や治療を諦める人がいる。これが「世界に冠たる」と呼ばれる日本の国民皆保険制度の現実だ。高額療養費制度の自己負担上限額引き上げが進む今、私たちはこの「健康格差」をどう乗り越えられるのか。 【図】凍結された2024年案と2025年末案の比較 自身も高額療養費制度を利用するジャーナリストの西村章氏と、文筆家の綿野恵太氏に話を聞いた