＜コッパーロック選手権 最終日◇16日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは最終ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢で唯一決勝に進んだ伊藤二花は、6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータルスコアを5アンダーまで伸ばし、25位タイで大会を終えた。「68」でトータル13アンダーまで伸ばした21歳のフィオナ・シュー（ニュージ