◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー3DeNA（5月16日、東京ドーム）608日ぶりに白星を挙げた巨人の高梨雄平投手。3-3で迎えた7回2アウトの場面で、田中瑛斗投手からマウンドを引き継ぐと、最初のバッター、度会隆輝選手にはレフト前ヒットを許し、ランナー2、3塁とピンチを広げます。しかし、続くバッター、筒香嘉智選手を142キロのまっすぐで空振り三振に仕留めると、思わず雄たけびが飛び出しました。「親も見に来ていたので、いろいろ