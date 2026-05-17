日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が、16日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（毎週日曜後11：00）に出演。Kが“韓国のお母さん”と再会した。【写真あり】&TEAM・K、“韓国のお母さん”と再会ショット同番組は「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着