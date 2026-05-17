◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第3日（2026年5月16日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）25位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は2バーディー、6ボギーの74で回り、通算3オーバーで60位に後退した。上位を目指したムービングデーに崩れた。U―NEXTのインタビューに応じた渋野は「今日はことごとく駄目だったので、凄く悔しい1日になってしまった」と唇をかんだ。1番で3パット