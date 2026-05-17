エス・トラストは、遊技機メーカーであるSANKYOのPUSHボタン＆ドル箱をモチーフにした『SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)』を2026年5月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入する。○SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)発売日：2026年5月4週より順次投入パッケージ：1種本体サイズ：25.7×18.5×12cm中身：オニオンスナック2袋、デコシ