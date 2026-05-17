SANKYOは、2026年5月14日(木)にウェブサイト「SANKYOオンライン博物館」を公開。「SANKYOオンライン博物館」は、SANKYOファンサイトをリニューアルし、KUGITAMAプロジェクトの一環として同社および遊技機業界の歴史・文化を伝えることを目的とした新しいウェブサイトとなっている。本サイトは博物館をイメージしたデザインやサイト構成とし、遊技機の歴史や機種そのものに興味がある人はもちろん、パチンコ・パチスロ用語や遊び方