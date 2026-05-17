「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。カメラ目線で笑顔岡田さんは、「初めての中京競馬場」といい、建物をバックに、襟元に白いレースをまとったノースリーブワンピース姿の写真を5枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、首から胸元かけてアンティーク調のレースをまとい、黒いノースリーブのロング