知らず知らずに摂っている「隠れ塩分」に要注意！気を付けたい主な食品とは よく食べる食品の塩分にも注目 前ページでは、調味料に含まれている塩分についてご紹介しましたが、私たちが日頃よく食べている生鮮商品や加工品などにも塩分はこっそり隠れていて、気づかないうちに食べてしまっているのです。下の図は、身近な食品のなかでも塩分の含有量が高めなものをピックアップしたリストです。 数値は可食部100グ