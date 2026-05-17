自傷行為を繰り返してしまう子供はどのような心の問題を抱えているのか？ 「単なる不器用」とは異なる？ これまで紹介してきた特性以外にも、子どもの頃に発生しやすい特性として発達性協調運動症／発達性協調運動障害（ＤＣＤ）や常同運動症／常同運動障害（ＳＭＤ）があげられます。発達性強調運動症は年齢や知能に反して協調運動が苦手な特性です。協調運動とは、たとえば縄跳びのような「手で縄を回し、タイミングを合わ