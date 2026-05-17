ヴィクトリアマイルの3連単的中術 【相手馬の狙い方】 ここでは格下である非重賞レースからの臨戦馬は軽視。 過去には２桁着順から一転しての好走もあったが、25年は珍しく前走１着馬が１～３着を占め、これが新しい流れになる可能性もある。 波乱の24年は６歳馬ワンツーだったが、これはレアケースで馬券は４・５歳馬中心。 連対率60％の④人気やノーザンファーム生産馬も必