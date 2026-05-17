性によらない増え方って？1年中、花を咲かせる「セイヨウタンポポ」など植物が性によらない増殖方法 栄養生殖など植物の増殖には柔軟性がある 植物には性の多様性があり、しかも性によらない無性生殖もある柔軟性があります。これを栄養生殖（栄養繁殖とも）といい、その方法も多様です。 たとえばウキクサは、まれにめしべとおしべを持った目立たない花を咲かせますが、通常は葉状体（茎の変形したもの）が次から次へと親か