水島警察署 17日朝、倉敷市の住宅で火事があり、木造平屋建て住宅1軒が全焼しました。 警察によると、17日午前6時ごろ、倉敷市連島で男性から119番通報がありました。この男性は火事があった住宅の付近に住んでいて、屋外から「火事！」と声が聞こえたので外に出たところ黒煙が見えたため通報したということです。 消防が1時間ほどで火を消し止めましたが、木造平屋建ての住宅1軒約84㎡が全焼しました。 この家