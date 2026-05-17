女優の遠山景織子が16日、自身のインスタグラムを更新。51歳の誕生日と結婚1周年を報告した。昨年、50歳の誕生日に一般男性との結婚を発表した遠山。この日、「一つ歳を重ねました」「1thanniversary」と誕生日と結婚1周年を報告した。「いつも応援してくださっている皆さま作品を通してたくさんのことを届けられるように毎日楽しく大切に過ごしたいです。いつもありがとうございます」と記し、公園でのワンピース姿の