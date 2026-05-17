きょう（17日）未明、倉敷市の住宅が全焼する火事がありました。 【写真を見る】木造平屋建て住宅1棟を全焼一人暮らしの女性（57）は逃げ出して無事【岡山】 きょう午前6時ごろ、倉敷市連島の三宅敏代さん（57）の住宅から黒煙が出ているのに近所の男性（37）が気付き、消防に通報しました。 消防が消火にあたり、火は約1時間20分後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟、約84平方メートルを全焼しました。