食品の選び方に加え、食べる順番や調理方法といった食事の「摂り方」も内臓脂肪の減少に大きく影響します。日々の食事に少しの工夫を加えるだけで、血糖値の急上昇を抑え、脂質の摂取量を効果的に調整することができます。ここでは、実践しやすい食事の工夫と調理法のポイントをご紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内