開催：2026.5.17 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 7 - 4 [レッズ] MLBの試合が17日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するレッズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。 2回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒッ