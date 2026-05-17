ネイチャーラボは、ヘアケアシリーズ「ダイアン パーフェクトビューティー」から、「リラックマ」とのコラボレーションによるドライシャンプーの全国発売を記念し、期間限定のスペシャルイベントを開催します。5月23日・24日の2日間、渋谷「MAGNET by SHIBUYA109」エントランスイベントスペースにて、ドライシャンプーの体験イベントを実施。実際に使い心地を試しながら、「リラックマ」の世界観も楽しめる特別な空間を用意しまし