ジュンが展開する「ADAM ET ROPE’（アダム エ ロぺ）」は、「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムを発売します。同アイテムは、5月7日より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付を開始。5月30日よりADAM ET ROPE’全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて入荷次第順次販売します。■遮光性の高い晴雨兼用傘や人気のレインシューズなどラインア