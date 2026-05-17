中国メディアの環球時報は15日、「『輸出50周年』を振り返る、韓国自動車企業は多重の圧力に直面」と題する記事を配信した。記事によると、韓国自動車産業は今年、輸出開始から50年を迎える。起点は1976年6月だ。6台がエクアドルに輸出され、韓国車の「海外進出時代」が始まった。そこから輸出規模は拡大が続き、1999年に累計1000万台を突破。2025年通年の輸出額は過去最高の720億ドル（約11兆4000億円）に上り、今年4月時点の累計