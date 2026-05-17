【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のお悩みは“便秘”です。【お悩み】便秘に悩んでいます。便通が良くなるストレッチを知りたい。（５０代女性）【アドバイス】水分をしっかり取ってから、おなかもみもみマッサージ！【解説】便秘によっておなかが張って苦しいだけでなく、肌荒れも気になるので、できれば