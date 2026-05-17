去る４月１９日、今年も大盛況のうちに「松尾大社酒―１グランプリ」が開催された。昨年のどしゃぶりとは打って変わって、本年度は暑いくらいの快晴。そんな中、日本酒愛好家約１０００人が醸造の神様で知られる松尾大社（京都府）に集結した。全国から最高の美酒を持参して参加した蔵は４１蔵。舌の肥えた愛好家たちの投票によって、１〜５位が選ばれた。栄えある１位に選ばれたのは、今年が初参加となる吉川醸造（神奈川県