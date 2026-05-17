Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 近年、酷暑対策としてスティック型の「凍らせて持ち歩ける氷のう」が注目されています。どうせなら、冷たさがしっかりキープされる1本がほしいですよね。そして、夏本番だけ活躍して来年まで放置…ではもったいない。5月1日に発売したMOTTERU（モッテル）の「いつでもひんやり ICE COOL S