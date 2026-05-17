本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の16号ソロに続き、5回に17号2ランを放ち年間61発ペースとした。村上が止まらない。5-0の5回無死一塁の第3打席。高めのストレートを完璧に捉えた。センターへ高く上がった打球はこの日2発目の本塁打となった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130メートル）の一発に