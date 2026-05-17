筆者の話です。友人と別れ際に交わす、あの『お礼のやり取り』何度も続くやり取りに、ふと違和感を覚えて──。 いつものやり取り 「これ、お礼」友人と別れるとき、ちょっとした品を差し出されました。会うたびではないものの、何かのお礼として渡されることがあり、そのたびに同じやり取りが始まります。 「いやいや、そんなのいいよ」そう返すのが、これまで当たり前になっていました。相手に気を遣わせたくない、とい