寒暖差や紫外線対策に、さっと羽織れる「シャツ」が重宝する今の時季。袖まくりで軽やかに着こなしたいけど、気づくとずり落ちてきて直すのが面倒……なんてことも。そこで今回は【100均ヘアゴム】を使って、袖まくりをキープできる簡単テクを検証しました。ひと手間で快適さもオシャレ度もアップするので、ぜひ取り入れてみて。 ヘアアレンジだけじゃない！ 袖まくりにも活躍 【ダイソー】「からまらないゴム