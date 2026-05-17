モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳(32)が14日、都内で記者会見を行い、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンから歌手デビューすることを発表した。同日にシングル「国士無双LOVE」を発売する。岡田は15日に自身のインスタグラムを更新し、あらためて歌手デビューを報告した。 【写真】チャイナ服がキュートでお似合いです 「まさかの……！！岡田紗