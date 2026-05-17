前田大然の決勝弾でセルティックがリーグ5連覇を達成スコットランド1部セルティックは現地時間5月16日、スコティッシュ・プレミアシップのタイトルを懸けたハーツとの大一番に臨み、3-1で勝利を収めた。セルティックの日本代表FW前田大然は値千金の勝ち越しゴールを奪うなど、現地メディアから最高評価を与えられている。勝てばリーグ5連覇が決まるセルティックだが、前半にローレンス・シャンクランドにヘディングシュートを