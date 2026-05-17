歌手愛内里菜（45）が16日、インスタグラムを更新。女優観月ありさ（49）とのツーショット写真を公開した。愛内は「大好きな観月ありさちゃんと歌手デビュー35周年、そして芸能生活45周年！！本当におめでとうございます」と観月を祝福し、笑顔のツーショット写真をアップした。続けて「子供の頃から第一線で走り続け、今も変わらずキラキラ輝いてる姿本当に尊敬しています現在博多で公演中のミュージカル『チャーリーとチョコ