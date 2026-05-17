フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を果たした島田麻央（17＝木下グループ）が16日（日本時間17日）、エンゼルスタジアムでのエンゼルス―ドジャースの「ハイウエー・シリーズ」第2戦で始球式を務める。“大役”を前に、報道陣の取材に応じ、心境を話した。異国の地で始球式に臨む島田は、初々しい笑顔で「緊張をすごくしているんですけど、でもこんな機会は本当に、なかなかないので、せっかくのこの