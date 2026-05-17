主演の大悟さん「こんな経験をさせていただき、うれしい」【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で１６日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督（６３）の「箱の中の羊」が公式上映された。幼い息子を亡くした夫婦が、息子そっくりのロボット「ヒューマノイド」を迎え入れる物語で、機械と人間との境界や、揺れる家族の姿を描き出す。夫婦を演じた綾瀬はるかさ