【ナイロビ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は17日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）のエボラ出血熱について「公衆衛生上の緊急事態」に相当すると宣言した。2018〜20年にコンゴで流行した際も同様の宣言を出した。