HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』より「episode SAKURA」が公開され、過酷なアメリカ合宿を経てグローバルグループの一員となったSAKURAが、共にデビューするメンバーとの知られざる同居生活を語った。【映像】沢尻エリカ似と話題の美人メンバー（スタイル抜群の全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本