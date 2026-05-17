テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人のライブ参戦を報告した。「リ：レイワロマンお邪魔して来ました。漫才だけで3時間。スーパーストロングスタイルなかっこいい令和ロマンを目の当たりにしました」と書き出した三谷。「令和ロマン」との3ショットをアップした。「2万人を前に躍動する姿を目に焼き付けられたことが何よりも嬉しかったです。改めて本当に尊敬」とコメン