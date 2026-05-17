元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。番組で恋愛トークをする理由を明かした。田中は「この『あったかタイム』において、よく言われるんだけど、この40にもなっていつまで恋愛の話ばっかりしてるの？とか言われるんですけど。恋愛の話って一番、当たり障りないわけ。個人の意見だから、どうでもいい話じゃん。こんなこと