俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が、17日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）と共に羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手が足らずてんてこまい。半兵衛（菅田将暉）から