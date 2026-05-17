フランスのカンヌ国際映画祭で、最高賞「パルムドール」を競うコンペ部門で綾瀬はるかさん主演、是枝裕和監督の作品が公式上映されました。記者「いま是枝監督、綾瀬はるかさんらがレッドカーペットを歩いています。こちら現地でも『非常に楽しみだ』といった声が多く聞かれます」カンヌ映画祭で8年ぶりの「パルムドール」受賞が期待される是枝裕和監督の最新作「箱の中の羊」。綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが夫婦役を演じ、亡