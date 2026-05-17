フィリピン上院で多数の人が1人を追いかけ、屋内を駆け回る異様な事態がカメラに捉えられた。逃げていたのは、大統領の側近として違法薬物の取り締まりを主導した上院議員だ。上院議員は32人の殺害に関与した疑いがあり、この日、警察が身柄拘束に動いていた。上院議員と警察の追跡劇フィリピン上院で11日に撮影されたのは、廊下を走り抜けていく多くの人たちだ。次々と角を曲がり、狭い幅で押し合いながら、階段を駆け上がってい