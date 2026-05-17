エッセイ漫画を読むと、自分の人生を歩んでいるだけでは気づけない感情を知ることができる。小森うにさん（@uni_lapin_usa）のノンフィクション作品『不妊治療体験談漫画』は、不妊治療を続ける人の葛藤や心情に触れられる作品だ。 【漫画】『不妊治療体験談漫画』を読む Xに投稿された「自分がどんどん嫌いになっていく」というエピソードは、妊娠・出産を経た友達への嫉妬、さらにはそれによる自己嫌悪が描かれた生