営業わずか15年半… 巨額を投じた「ピーチライナー」はなぜ消えた？愛知県小牧市には、かつて「桃花台（とうかだい）新交通桃花台線」、通称「ピーチライナー」という公共交通機関が走っていました。小牧市だけでなく、愛知県や名鉄、それに地元の東海銀行（現・三菱UFJ銀行）などが軒並み出資しており、地域から大きな期待がかけられていた路線です。【カラフルなまま現存！】廃止から20年！「ピーチライナー」の遺構を巡ってみ