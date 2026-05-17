女優白石まるみ（63）が16日までに、インスタグラムを更新。ミニスカート姿をアップした。白石は「『元気だよ！』久しぶりにバドミントン指導の仕事に出ました」と報告した。続けて「やっと元気を取り戻しましたので、ストレッチ指導からしっかり頑張りました！！もうかれこれ20年以上やってますが、一年通してずっとミニスカートだから全く生足、ミニに抵抗無し。笑」とつづり、すらりと美脚を露出させた、赤いミニスカート姿を