タレントの中川杏奈（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。アフタヌーンティーを楽しんだことを報告した。中川は「久しぶりのハイヤットリージェンシー東京以前近くに住んでいたこともあり、家族や友達と数十回訪れた思い出のホテル」と説明した。続けて「今回いただいたのは、ピエールエルメとのコラボレーション『シトラスブロッサムアフタヌーンティー』」とホテルでの写真を投稿した。中川は白いキャミワンピを着