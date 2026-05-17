元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、１６日のＪＥＲＡセ・リーグで巨人が４―３でＤｅＮＡを破り５連勝したことを報じた。中畑氏は巨人を「いいですね」と絶賛し「この５連勝の勢いをつけたのは水曜日かな？３連勝目の逆転サヨナラホームラン。勢いをつけた坂本のホームラン。これは取り上げてあげたいですよ」と１３日の広島戦で１点を追う１２回