大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が16日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。日本酒製造の現状の問題点について指摘した。今回の番組では、橋下氏とボクシング元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏（45）、漫才コンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が大阪府高槻市でロケ。団地の1階で酒蔵を営む店を訪れた。この蔵で作られているのは「クラフトサケ」という少し変わった酒で、黒田が