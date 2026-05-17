◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（木下グループ）が、１６日（日本時間１７日）にアナハイムで行われる米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦の始球式前に取材に応じた。島田は「ここで投げさせていただくことが決まって、本当にこのアメリカのスタジアムに初めて来て、すごくワクワクしています