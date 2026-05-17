元乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身のインスタグラムを更新。故郷・宮城県での自身4年連続6回目の始球式を振り返った。「本日、楽天モバイル最強パーク宮城にてセレモニアルピッチを務めさせていただきました」と報告し、「何度経験させていただいても、とっても緊張します。。無事に届いて良かったです。今年も丁寧にご指導いただきました。本当にありがとうございますそして、スタンドからの応援の声、本当にありがとうご