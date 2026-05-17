スポルティングに所属するMF守田英正が自身の去就に言及した。守田はプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）最終節となる第34節のジル・ヴィセンテ戦に先発出場し、3−0で快勝した試合の2−0でリードしていた73分までプレーした。スポルティングとの現行契約が今シーズン限りとなっている守田は、すでに15日に自身の公式SNSを通じて同クラブを退団することを明らかにしている。24日にはタッサ・デ・ポルトガル（カップ戦）決