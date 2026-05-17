第3ラウンド、通算5アンダーで5位の竹田麗央＝マケテワCC（共同）【シンシナティ共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は16日、オハイオ州シンシナティのマケテワCC（パー70）で第3ラウンドが行われ、3打差5位からスタートした竹田麗央は69で回り、通算5アンダーの205で5位を維持したが、首位とは6打差となった。67と伸ばした山下美夢有は通算3アンダーで16位に浮上した。吉田優利は1アンダーで29位、西郷真